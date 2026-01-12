Китай започва битка с дребните нарушения, за да не ескалират в корупция

Китай ще насочи антикорупционната си кампания към предотвратяване на това дребните нарушения да ескалират в корупция. Това става ясно от документална поредица на Китайската централна телевизия, посветена на престъпленията на изпаднал в немилост бивш министър, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Първият епизод на продуцираната от държавната телевизия поредица, озаглавена "Непоколебими в решимостта си, неотстъпчиви в крачката си", бе излъчен снощи – ден преди водещият китайски орган за борба с корупцията, Централната комисия на Китайската комунистическа партия по проверка на дисциплината, да даде начало на тридневното си годишно заседание.

Видеото постави силен акцент върху бившия министър на земеделието Тан Жънцзян, който бе признат за виновен и осъден за подкуп миналия септември, като описа как се е наслаждавал на разточителни банкети, развлечения и облаги за семейството си, докато част от селските проекти, в които е участвал, до голяма степен са били изоставени.

Тан се появи във видеото, облечен с обикновена черна тениска, и говори с разкаяние за действията си.

"Независимо дали беше ядене и пиене в нарушение на правилата, или забавления, в онзи момент непрекъснато мислех за такива неща. Всъщност накрая това изтощава волята ти", каза Тан, който получи смъртна присъда с отсрочка, след като призна, че е получил подкупи на стойност над 268 млн. юана (38 млн. долара).

Документалният филм даде за пример и случай на служител от централната китайска провинция Хънан, който е починал от прекомерна употреба на алкохол след банкет през март, проведен в нарушение на правилата на комунистическата партия, както и случай на двама чиновници на най-ниско ниво, които са се възползвали от уязвимости в системата на китайския пенсионен фонд, за да извършат присвояване.

Китайският президент Си Цзинпин миналата година нарече корупцията "най-голямата заплаха" за Китайската комунистическа партия – сигнал, че управляващата партия ще продължи да се бори с дългогодишния проблем, вкоренен в много пластове на китайското общество.