Иран: Протестите станаха кървави, за да дадат извинение за намесата на Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ситуацията в Иран е "под пълен контрол", след като протестите през уикенда прераснаха в насилие, заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от Ройтерс и БТА.

Той добави, че предупрежденията на американския президент Доналд Тръмп срещу действията на Техеран, ако бъде пролята кръв на протестите, ще мотивира "терористи" да атакуват протестиращи и силите за сигурност, за „поканят" чужда страна да се намеси.

Протестите "станаха насилствени и кървави, за да дадат извинение" за намесата на Тръмп, заяви още иранският външен министър.

Той обеща достъпът до интернет скоро да бъде възобновен.