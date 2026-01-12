Пекинският роботизиран индустриален парк „Иджуан" – място, където роботите са част от ежедневието. Тук роботиката не е само в лаборатории и изложби, а в напълно реални сцени – от производство до услуги. Днес ще видим отблизо какво могат да правят роботите и докъде са стигнали, съобщава КМГ.
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22072766 www.24chasa.bg
КМГ: Когато роботите наистина станат част от живота на хората (Видео)
912
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.