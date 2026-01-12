ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната р...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22072766 www.24chasa.bg

КМГ: Когато роботите наистина станат част от живота на хората (Видео)

КМГ

912
КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай Снимка: Китайска медийна група

Пекинският роботизиран индустриален парк „Иджуан" – място, където роботите са част от ежедневието. Тук роботиката не е само в лаборатории и изложби, а в напълно реални сцени – от производство до услуги. Днес ще видим отблизо какво могат да правят роботите и докъде са стигнали, съобщава КМГ.     

                                                      

КАДЪР: Фейсбук/Радио Китай

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново