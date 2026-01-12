ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната р...

„Укринформ": Кадиров е тежко болен, Кремъл спешно му търси наследник

Рамзан Кадиров КАДЪР: Ютуб/BBC News

Главата на Чечения Рамзан Кадиров е в тежко здравословно състояние, а Кремъл вече търси негов наследник. По информация на „Укринформ", позоваваща се на източници от Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна, бъбреците на Кадиров са отказали и той се намира на лечение в собствената си болница в Чечения.

Съобщава се още, че около него са се събрали членове на семейния му клан, включително роднини, пристигнали от други държави.

Междувременно, поради бъбречната недостатъчност на Кадиров, се активизира процесът по определяне на кандидат за поста на нов лидер на републиката. Най-удобните за Кремъл фигури, т.е. най-вероятните кандидати, са ръководителят на чеченското правителство Магомед Даудов, командирът на специалния отряд "Ахмат" Апти Алаудинов и по-големият син на Рамзан Кадиров, 20-годишният регионален председател на Руското движение на децата и младежта Ахмат Кадиров.

