В Грузия изтеглиха превантивно от пазара партиди на бебешки храни

"Нестле" (Nestlé) Грузия изтегли превантивно от пазара определени партиди на бебешки храни, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

""Нестле" Грузия предприе превантивно изтегляне на ограничени количества от определени партиди на продуктите NAN 1 и NAN 2. Мярката не засяга други партиди или други видове продукти. До момента не сме получили нито един сигнал от потребители в Грузия за влошаване на здравословното състояние вследствие на употребата на продуктите от засегнатите партиди", заяви представителят на "Нестле" за страната Гиорги Аладашвили.

Решението за изтеглянето беше взето в съответствие с приет на глобално ниво протокол и има изцяло превантивен характер, пише БТА.

Вчера беше съобщено, че "определени партиди бебешки храни на "Нестле" се изтеглят от пазара заради потенциален риск от наличие на токсина цереулид".

Поне 37 държави, включително повечето европейски страни, както и Австралия, Бразилия, Китай и Мексико, издадоха предупреждения за рискове за здравето, свързани с адаптираното мляко. Доброволно изземване на конкретни партиди е обявено и в България.