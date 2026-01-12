Разследват бивш филипински депутат за внос на луксозни коли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Филипинските митници ще проверят документите за внос на осем луксозни автомобила, свързвани с бившия депутат Залди Ко, замесен в корупционния скандал с проектите за предотвратяване на наводненията, за да установи дали превозните средства са внесени контрабандно или не са били декларирани правилно, съобщи Филипинската новинарска агенция (ФНА).

"За нас ще бъде по-лесно да приложим съответното наказание, след като установим дали става дума за незаконен внос - било то техническа контрабанда, неправилна класификация или неточна декларация въз основа на подадените митнически документи. Проверката ще се извърши през тази седмица", заяви началникът на филипинските митници Крис Бендихо, пише БТА.

Миналата седмица съдът издаде заповеди за обиск на девет автомобила, но в град Тагиг бяха открити само осем. По оценка на Филипинските митници общата им стойност надхвърля 145 милиона филипински песо (приблизително 2 110 000 евро)

Заповедите за обиск са били издадени, след като Независимата комисия по инфраструктура е получила разузнавателна информация, че автомобилите вероятно нямат валидни документи за внос.

От Бюрото по митниците уточниха, че регистрираните собственици на автомобилите имат право да представят документи и да оспорят първоначалните констатации за предполагаема контрабанда.

В момента автомобилите се съхраняват под надзора на Независимата комисия по инфраструктура.