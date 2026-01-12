Студ скова Западните Балкани, 9000 домакинства в Сърбия са без ток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Студ скова Западните Балкани, а в Сърбия е обявено извънредно положение в 11 общини заради ниски температури и натрупал сняг, съобщават местни медии. Около 9000 домакинства в Сърбия са без ток.

В общините Валево, Лозница, Осечина, Крупан, Мали Зворник, Владимирци, Сеница, Майданпек, част от Приеполе, Луча и Иваница бе обявено извънредно положение, след като натрупалият сняг ограничи достъпа до общо 15 села, а 9000 домакинства останаха без ток. Железопътната линия до Лазаревац и от Младеновац за Белград е блокирана от снега, съобщи БТА.

Спасителни екипи са участвали в акции на терен общо 98 пъти от вчера до днес и са евакуирали 37 души. Компанията „Електродистрибуция Сърбия“ съобщи днес, че електроснабдяването започва да се нормализира и остава да бъде възстановено до няколко хиляди потребители.

Температурите в Сърбия стигнаха до -17 градуса в последните дни. Оранжев код за опасно време бе обявен тази сутрин в Белград, Бачка, Банат, Срем, Западна Сърбия и Югозападна Сърбия.

Премиерът Джуро Мацут насрочи за днес среща на Щаба за извънредни ситуации, за да се обсъдят последващите мерки.

В Босна и Херцеговина днес също бе обявен оранжев код за ниски температури, като най-ниските температури през нощта са били -15 градуса, съобщи босненската национална телевизия БХРТ. Хидрометеорологичният институт предупреждава, че ниските температури могат да бъдат опасни за здравето на възрастните хора, децата и хронично болните.

В Хърватия също валя обилен сняг през последните дни, а най-ниската температура, измерена днес е -19,6, съобщава хърватското издание „Индекс“. Температурата в столицата Загреб е -10 тази сутрин. Днес се очаква затопляне и разведряване на времето.

В Черна гора днес се очаква подобряване на времето, но властите предупреждават шофьорите да внимават за поледици и свлачища, предаде МИНА.

В Словения температурите също са ниски, като най-студено днес е било в Югозападна Словения - там температурата рано тази сутрин е била -21,1 градуса, съобщи словенското издание „24 ур“. В останалата част на страната минималните температури варират между -19 и -10 градуса.