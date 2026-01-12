Анонимно видео в интернет разпали скандал в Кипър, разследват президента за корупция

Кипърската полиция е започнала проверка на видео, което се появи от непотвърден профил в социалните мрежи и съдържа монтирани записи на бивши и настоящи високопоставени служители, които съдържат намеци за евентуално незаконно финансиране на предизборната кампания на президента Никос Христодулидис и за корупция в програми за корпоративна социална отговорност, съобщава в електронното си издание кипърският в. „Филелефтерос".

Полицията от една страна разследва източника на видеото, а от друга – самото му съдържание.

Във видеото, заснето със скрита камера, се виждат откъси от разговори, в които участват Хараламбос Хараламбус, началник на кабинета на Христодулидис и съпруг на сестрата на съпругата на президента, бившият министър на енергетиката, търговията и индустрията Йоргос Лакотрипис и изпълнителният директор на строителната компания „Сайфийлд Груп" (Cyfield Group) Йоргос Хрисохос. На записа те разговарят с лица, които се представят като инвеститори от Нидерландия, пише БТА.

В разговора с Хрисохос, който е станал през ноември в Лондон, те твърдят, че искат да обсъдят инвестиция от 150 млн. евро в областта на енергията от името на инвестиционен фонд с името „Стратикс Уелт" (Stratix Wealth). В разговора мнимите инвеститори изглеждат добре информирани за проекта на „Сайфийлд" за изграждане на електроцентрала във Василико, както и за това, че компанията поддържа финансово проекти на президентството в сферата на корпоративната отговорност. Един от участниците се представя на Хрисохос с вероятно румънското име Флорин Георгиу и говори на английски с източноевропейски акцент.

Кипърският вестник „Политис" пише, че във видеото изглежда, че Хрисохос се хвали с близките си отношения с президента Христодулидис и заявява: „Ако му се обадя сега, ще ми отговори" и „като гадже ми е". Хрисохос заявява, че двамата имат редовни срещи, но и че се вземат мерки те да не станат публично известни. Хрисохос обаче отхвърли внушенията във видеото и каза, че разговорът е монтиран и че в него той не говори за президента.