В Румъния предстоящата нощ ще е най-студената - минус 14 градуса

Предстоящата нощ ще е най-студената в Румъния през тази зима, прогнозират от Националната метеорологична администрация на страната. В Букурещ се очаква живакът в термометрите да падне до минус 14 градуса, а снежната покривка да достигне 15 сантиметра. В 10 ч. местно (и българско) време в румънската столица бяха отчетени минус седем градуса. Обявен е жълт код за опасно време.

Студена бе и нощта в събота срещу неделя, когато бяха регистрирани няколко температурни рекорда – минус 20 градуса в Сату Маре и минус 16 в Орадя, където река Кришул Репеде замръзна за първи път от 40 години.

В петък, събота и неделя пожарникарите са се справили на национално ниво с приблизително 5000 извънредни ситуации, провокирани от усложнената зимна обстановка. Общо 75 души са били спасени през последните 24 часа от планинските спасители.

В Букурещ заледените булеварди и улици също се превърнаха в капан за мнозина – близо сто души са потърсили болнична помощ през последните дни заради счупвания или натъртвания, предават местните телевизии, цитирани от БТА.

Жителите на румънската столица са изправени и пред друг сериозен проблем. Почти 40 процента от сградите имат проблеми с топлата вода и парното.

Натрупалият сняг обаче донесе радост на най-малките. В неделя до късно вечерта парковете в Букурещ бяха пълни с деца и техните родители, които се пързаляха с шейни, замеряха се с топки и правеха снежни човеци.