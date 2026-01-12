Повдигнаха обвинения на мъж, изсипал тор до дома на полски министър

Мъж, заподозрян в изхвърляне на тор близо до дома на полския министър на селското стопанство и развитието на селските райони Стефан Крайевски, е с няколко повдигнати обвинения, съобщи прокуратурата пред полската новинарска агенция ПАП.

В петък вечерта Крайевски заяви пред частния телевизионен канал „Полсат Нюз“, че някой е изсипал тор близо до имота му в североизточната част на Подлаското воеводство, опитал се е да повреди оградата и е отправял заплахи срещу него. По-рано същия ден полски фермери организираха протест във Варшава срещу споразумението на ЕС с Меркосур.

В събота полицията арестува 35-годишен мъж от източното Любелско воеводство. Разследването на случая се наблюдава от окръжната прокуратура в Замбров, Подласко воеводство, пише БТА.

Дорота Лешчинска, говорител на Окръжната прокуратура в Ломжа, висшестоящото звено на прокуратурата в Замбров, заяви пред ПАП, че заподозреният е обвинен в отправяне на заплахи срещу министър Крайевски поради политическата му принадлежност, обида на конституционен орган на Република Полша и отправяне на заплахи срещу министър-председателя, двама други министри (на външните и вътрешните работи) и кмета на Варшава. Престъплението се наказва с максимална присъда от пет години затвор.

Според прокуратурата на 9 януари заподозреният е пристигнал в имота на Крайевски, изсипал е около 500 литра „кафяво-зелена субстанция“ пред него, потеглил е, но по-късно се е върнал и в разговор със съпругата на министъра, „говорейки за политическата дейност на съпруга ѝ, е отправил заплахи за извършване на престъпление в ущърб на нея или на най-близките ѝ роднини“.

След това той е публикувал видеоклип със запис на случая в социалните медии.

„Разпитът все още продължава и след приключването му прокурорът ще вземе решение за превантивни мерки“, каза Лешчинска, добавяйки, че заподозреният не е направил самопризнания по време на първоначалния разпит.