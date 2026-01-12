В Скопие арестуваха мъжа, счупил стъклото на посолството ни. Вижте видео от нападението

Министерството на вътрешните работи в Северна Македония е арестувало в Скопие 54-годишния Ш.А., който според съобщението е „повредил стъклото на входната врата на посолството на Република България в Скопие”.

„Веднага след получаване на сигнала са предприети мерки и действия за установяване на извършителя и изясняване на случая и Ш.А. е лишен от свобода, като след документиране на случая ще бъде съставен съответен доклад”, се казва в краткото съобщение на МВР.

Вчера по обед местно време непознато лице счупи стъклото на входната врата на посолството на България в Северна Македония.

Според съобщението от МВР от вчера „чрез системата за видеонаблюдение служителят по сигурността на посолството (на България) е забелязал повреда на стъклото на входната врата на обекта”.

От българското министерство на външните работи определиха случилото се като „недопустимо посегателство” срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения и настояха „компетентните власти в Република Северна Македония незабавно да предприемат всички необходими действия за установяване на извършителя и за подвеждането му под пълна наказателна отговорност, както и за гарантиране сигурността на българските дипломатически и консулски представителства, техния персонал и имуществото им”.

На официалната си страница във Фейсбук от посолството на България в Скопие публикуваха видео от охранителните камери, на кадри от което се вижда случилото се.

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония осъди „инцидента, при който неизвестно лице счупи стъклото на сградата, в която се помещава посолството на Република България в Скопие”.

"Подобни индивидуални актове на вандализъм са неприемливи и противоречат на принципите на международното право, както и на разпоредбите на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", написаха от министерството на външните работи и външната търговия в Скопие.