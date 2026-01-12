ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Времето София -8° / -8°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22075313 www.24chasa.bg

Марк Рюте: Тръмп върши правилното нещо за НАТО

5796
Марк Рюте СНИМКА: Ройтерс

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че според него президентът на САЩ Доналд Тръмп "върши правилното нещо за НАТО", на фона на продължаващите дебати в алианса за споделянето на отговорностите и стратегическата му посока, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Рюте пристигна днес на работно посещение в Хърватия, където посети военната база "Полковник Марко Живкович" край Загреб. 

Той увери, цитиран от Франс прес, че НАТО работи по "следващи стъпки" за укрепване на сигурността в Арктика, в момент, когато САЩ под ръководството на Тръмп, искат да поеме контрола върху Гренландия. "В момента работим по следващите стъпки, за да гарантираме, че колективно ще защитим правилно това, което е заложено на картата", каза Рюте на съвместна пресконференция в Загреб с хърватския премиер Андрей Пленкович.

Генералният секретар на НАТО подчерта, че всички съюзници са единни относно значението на Арктика и заяви, че регионът трябва да остане сигурен и стабилен. По думите му Арктика трябва да бъде приоритет за НАТО, тъй като стратегическото, отбранителното и геополитическото ѝ значение за алианса продължава да нараства.

Марк Рюте СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: В задния двор на Тръмп нищо ново