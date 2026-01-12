ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Оливер Вархей отрече да е бил замесен в шпионаж срещу европейските институции

Николай Желязков, БТА

2800
Оливер Вархей КАДЪР: Екс/@OliverVarhelyi

Еврокомисарят по здравеопазването и хуманното отношение към животните Оливер Вархей отрече днес пред евродепутатите от комисията на Европейския парламент по бюджетен контрол твърденията, че е бил замесен в шпионаж срещу институциите на ЕС.

Мисля, че Европейската комисия вече отговори на тези въпроси, заяви еврокомисарят. ЕК води разследване, мисля и че ЕП обсъди този въпрос. Не знаех (за обвиненията, отправени в твърденията в медиите - бел. кор.). С мен не са влизали във връзка унгарски или други служби, обобщи Вархей.

През октомври, еврокомисарят бе обвинен в международно журналистическо разследване, че докато е бил постоянен представител на Унгария в ЕС служители на унгарските служби са опитали да вербуват и шпионират в институциите на ЕС. Твърди се също, че като ръководител на Постоянното представителство на Унгария в Брюксел Вархей не може да не е знаел за дейността на тези служители.

ЕК наскоро уточни, че разследването на тези твърдения продължава вече четвърти месец и засега няма новини.

