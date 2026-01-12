ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Таяни: Италия ще издигне отношенията си с Венецуела на по-висше дипломатическо ниво

Антонио Таяни СНИМКА: Екс/@Antonio_Tajani

Италия ще издигне отношенията си с Венецуела на по-висше дипломатическо ниво, предаде АНСА, като цитира италианския министър на външните работи Антонио Таяни.

Тази новина беше съобщена, след като правителството на временната венецуелска президентка Делси Родригес освободи няколко италианци, намирали се във венецуелски затвори.

"Трябва да работим за промяна на темпото в нашите отношения с Венецуела и поради тази причина в съгласие с премиера Джорджа Мелони, ние имаме намерение да издигнем нивото на представяне на Италия във Венецуела от сегашното ниво на шарже д’афер на ниво посланик", каза Таяни пред репортери в италианското министерство на външните работи.

"Венецуела е много важна страна за нас“, допълни той, припомняйки, че италианската енергийна компания ЕНИ развива дейности в латиноамериканската страна.

