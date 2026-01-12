Франция започна кампания за набиране на доброволци за военна служба

Френското правителство стартира на 12 януари нова доброволна военна служба. Тя представлява национална програма за ангажиране на млади французи на възраст между 18 и 25 години, които желаят да преминат десетмесечно военно и професионално обучение, както и един месец начална военна подготовка, пише френският сайт Entrevue.

Кандидатстването ще започне през януари 2026 г., а постъпването в службата е планирано за периода между септември и ноември 2026 г.. To e съобразено с календара на платформата Parcoursup, за да могат младите хора да съчетаят или да пренасочат своите образователни планове.

Службата е с военен статут и се основава на доброволен принцип. Участниците няма да бъдат изпращани на външни операции или в зони на конфликт. Tехните мисии ще се изпълняват изцяло на територията на Франция, както в континенталната част, така и в отвъдморските ѝ територии.

Доброволците ще получават месечно възнаграждение от най-малко 800 евро бруто, необлагаемо с данъци и без включени бонуси, за целия срок на службата. Държавата ще поема разходите за настаняване и храна, а участниците ще получат и военна карта за железопътния транспорт на SNCF, осигуряваща 75% отстъпка по националните линии.

Обучението започва с едномесечен курс по начална военна подготовка, фокусиран върху основни военни дейности, без стрелба или бойни упражнения. Участниците ще изучават строева подготовка, маршове, полеви живот и други базови елементи на военната служба.

Следва допълнително обучение с продължителност около четири месеца, включващо модули за наваксване на учебен материал, изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, техники за търсене на работа, курсове по първа помощ и безопасност на труда, изучаване на правилата за движение и подготовка за шофьорска книжка.

Финалната фаза представлява професионално обучение, избрано от доброволеца измежду около 60 различни специалности, предлагани от военните поделения и центрове на Доброволната военна служба. То се провежда в местни центрове за професионално обучение и има за цел да подпомогне интеграцията на участниците на пазара на труда.

Реформата се вписва и в трансформацията на Доброволната военна служба – съществуваща от 2015 г. система за подпомагане на професионалната реализация на младите хора, която досега беше насочена към комбинирано военно и професионално обучение.