Икономическият съветник на Тръмп отрече да има връзка с разследването срещу Джером Пауъл

Председателят на Националния икономически съвет в Белия дом Кевин Хасет заяви днес, че не е участвал в разговори с Министерството на правосъдието относно предприетото разследване срещу президента на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Джером Пауъл, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Не съм участвал в разговори с Министерството на правосъдието по този въпрос. Не съм говорил с ведомството преди те да се свържат с Джером Пауъл, така че нямам какво да добавя, освен че уважавам независимостта на централната банка и независимостта на Министерството на правосъдието. Ще видим как ще се развият нещата“, каза Хасет в интервю за Си Ен Би Си.

„В момента имаме проект за сграда с наистина сериозно надхвърляне на разходите и с планове, които изглеждат несъответстващи на дадените показания. Но пак казвам – аз не съм човек от Министерството на правосъдието, Надявам се всичко да се развие добре за Джей", каза Хасет пред Си Ен Би Си.

По-късно той заяви, че подкрепя разследването, ако самият той е начело на УФР. „Изглежда, че Министерството на правосъдието е решило да види какво се случва с тази сграда, която е много по-скъпа от всяка друга в историята на Вашингтон. Ако аз бях председател на УФР, щях да искам те (Министерството на правосъдието) да го направят“, добави Хасет.

По-рано днес стана ясно, че прокурори в САЩ са започнали наказателно разследване срещу президента на УФР Джером Пауъл във връзка с ремонта на основната сграда на централната банка на стойност около 2,5 млрд. долара, което допълнително изостря напрежението между администрацията на президента Доналд Тръмп и централната банка на страната.