Грузински съд осъди Иракли Гарибашвили на пет години затвор за пране на пари

Грузински съд постанови присъда от пет години затвор за бившия министър-председател Иракли Гарибашвили за пране на пари, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Присъдата включва и конфискация на имущество и бе произнесена след споразумение с прокуратурата, в рамките на което Гарибашвили призна вината си. След ареста си той призна, че в продължение на няколко години е получавал незаконни доходи.

Разследващите твърдят, че бившият премиер е "получил значителни незаконни приходи", които е легализирал чрез фалшиви имуществени декларации, както и чрез покупки на автомобили и недвижими имоти на името на баща си. При обиск в апартамента му бяха иззети почти 6,5 милиона долара.

Гарибашвили заемаше поста министър-председател от 2021 г. до оставката си през 2024 г., както и в периода 2013-2015 г. Той беше смятан за близък съюзник на влиятелния грузински олигарх и лидер на управляващата партия Бидзина Иванишвили.

В края на октомври 2025 г. бяха извършени претърствания в жилищата на редица бивши представители, свързани с политиката, съдебната власт и службите за сигурност на фона на продължаващата политическа криза в страната. Освен Гарибашвили обвинения са повдигнати също на бившият шеф на тайните служби Григол Лилуашвили, на бившия главен прокурор Отар Парцхаладзе и други виши служители.

Наблюдатели коментират, че обвинението може да отразява вътрешни борби в управляващия елит, част от който е обект на западни санкции. Грузия изпадна в политическа криза след парламентарните избори през октомври 2024 г., чиито резултати бяха оспорени от проевропейската опозиция. Тя обвинява управляващата партия в изборни измами и авторитарен уклон, докато властите твърдят, че опозицията се опитва да завземе властта със сила и да въвлече страната в конфронтация с Русия, отбелязва АФП.