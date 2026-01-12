Испанската полиция конфискува 10 тона кокаин от кораб, превозващ сол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанската полиция извърши най-голямата си конфискация на кокаин в открито море, като прехвана кораб, пътуващ от Бразилия за Европа, с близо 10 тона от този наркотик, скрит в пратка сол, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Операцията доведе до ареста на 13 души на борда. След акцията горивото на плавателния съд е свършило, поради което е трябвало той да бъде теглен до пристанището от бреговата охрана в Санта Круз на остров Тенерифе, съобщи полицията в изявление.

Служителите са иззели 294 бали с наркотика и пистолет.

Кадри показват как полицаи използват лопати и ровят с ръце, за да извадят кокаина изпод солта, а след това прехвърлят балите на кея.

В международните акция са участвали и американската Агенция за борба с наркотиците (DEA), Федералната полиция на Бразилия, Националната агенция за борба с организираната престъпност на Великобритания и властите във Франция и Португалия.