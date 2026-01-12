Фермери блокираха товарния трафик на летище Остенде заради сделката между ЕС и Меркосур

Фермери протестират на белгийското летище Остенде срещу споразумението между ЕС и Меркосур. Акцията е насочена основно към товарния сегмент на аеропорта, като пътническият трафик засега не е засегнат, съобщават местните власти, цитирани от агенция Белга и БТА.

Около 60 трактора са се събрали пред сградата на летището. От ръководството на аеропорта уточняват, че пътниците все още могат да стигнат с автомобил до терминала, но предупреждават за възможни закъснения заради затруднено движение в района.

"Никакви камиони не могат да влизат или излизат", заявиха от протестиращия Съюз на фермерите. По думите им храни от държави от Меркосур навлизат през летищата без достатъчен контрол, след което получават белгийски сертификат за произход. "Така потребителите дори не знаят откъде идва храната им. Това споразумение е последната капка", добавиха от съюза.

От Съюза на фермерите подчертават, че не целят да затруднят пътниците. "Пътуващите могат спокойно да продължат пътя си и едва ли ще забележат нещо. Имаме подкрепата на потребителите и действието не е насочено срещу тях", заявиха от организацията.

Протестът се очаква да продължи през целия ден и може да бъде удължен, включително и до 20 януари.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Белга)