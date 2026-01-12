Президентът на Куба: В момента не водим разговори със САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кубинският президент Мигел Диас-Канел заяви днес, че не се водят разговори с правителството на Съединените щати, предаде Ройтерс.

Изявлението му изглежда е в отговор на коментари на американския президент Доналд Тръмп от вчера, в които той намекна, че двете страни, между които има дългогодишна конфронтация, водят разговори, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Вчера Тръмп каза пред журналисти, че САЩ „разговарят с Куба“. Той не уточни какви теми са били обсъждани в предполагаемите контакти, но добави: „Скоро ще разберете“.

Диас-Канел отрече да има каквито и да било текущи разговори, освен технически контакти в областта на миграцията.

„Както показва историята, за да напреднат отношенията между Съединените щати и Куба, те трябва да се основават на международното право, а не на враждебност, заплахи и икономическа принуда“, заяви Диас-Канел.

В неделя американският президент Доналд Тръмп каза също, че венецуелски петрол или пари повече няма да отиват към Куба, и намекна, че управляваният от комунистите остров трябва да постигне споразумение с Вашингтон.