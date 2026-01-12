Мексиканската президентка: Водих добър разговор с Тръмп за сигурността и наркотрафика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум каза днес, че е имала "добър разговор" с американския си колега Доналд Тръмп за сигурността и усилията за намаляване на трафика на наркотици, предаде Ройтерс.

Двамата лидери са обсъдили сигурността, като се зачита суверенитета на Мексико, намаляването на наркотрафика, търговията и инвестициите, написа Шейнбаум в платформата "Екс", информира БТА.

Вчера американският държавен секретар Марко Рубио разговаря с мексиканския министър на външните работи Хуан Рамон де ла Фуенте относно необходимостта от по-тясно сътрудничество за разбиване на използващите насилие наркотерористични мрежи в Мексико и спиране на трафика на фентанил и оръжия, каза в изявление говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Американският президент настоява мексиканската му колежка да позволи на Вашингтон да изпрати сили на САЩ да предприемат военни операции срещу наркокартелите, действащи в Мексико - предложение, което тя вече отхвърли в миналото.