Мексиканската президентка: Водих добър разговор с Тръмп за сигурността и наркотрафика

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум СНИМКА: X/@WPolitics1

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум каза днес, че е имала "добър разговор" с американския си колега Доналд Тръмп за сигурността и усилията за намаляване на трафика на наркотици, предаде Ройтерс.

Двамата лидери са обсъдили сигурността, като се зачита суверенитета на Мексико, намаляването на наркотрафика, търговията и инвестициите, написа Шейнбаум в платформата "Екс", информира БТА. 

Вчера американският държавен секретар Марко Рубио разговаря с мексиканския министър на външните работи Хуан Рамон де ла Фуенте относно необходимостта от по-тясно сътрудничество за разбиване на използващите насилие наркотерористични мрежи в Мексико и спиране на трафика на фентанил и оръжия, каза в изявление говорителят на Държавния департамент Томи Пигот.

Американският президент настоява мексиканската му колежка да позволи на Вашингтон да изпрати сили на САЩ да предприемат военни операции срещу наркокартелите, действащи в Мексико - предложение, което тя вече отхвърли в миналото.

