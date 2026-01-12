ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейският парламент забранява достъп до сградите на институцията за представители на Иран

Николай Желязков, БТА

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че въвежда забрана за достъп на представители на Иран до сградите на институцията СНИМКА: Пиксабей

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че въвежда забрана за достъп на представители на Иран до сградите на институцията. Не може да се продължава, както досега, написа тя в профила си в социалната мрежа "Екс".

Днес взех решение да забраня на всички дипломатически служители и други представители на Ислямска република Иран да влизат във всички помещения на ЕП, добави тя. По нейните думи ЕП няма да съдейства за легитимирането на режима в Техеран, поддържан чрез мъчения, репресии и убийства.

По-рано днес говорител на Европейската комисия потвърди, че ЕС е в готовност да обсъди налагане на допълнителни санкции срещу иранските власти заради потъпкването на протестите в страната. Комисията призова за възстановяване на интернет връзката в Иран.

