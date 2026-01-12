ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гренландия: Всички държави членки на НАТО имат общ интерес да ни защитят

Гренландия

Правителството на Гренландия заяви днес, че ще увеличи усилията си, за да гарантира, че отбраната на арктическата територия се осъществява под егидата на НАТО, като отново отхвърли амбицията на американския президент Доналд Тръмп да завземе острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Тръмп заяви, че САЩ трябва да вземат Гренландия, автономна територия на Дания, за да попречат на Русия или Китай да окупират в бъдеще стратегически разположената и богата на минерали територия.

"Всички държави членки на НАТО, включително САЩ, имат общ интерес от защитата на Гренландия", каза в изявление коалиционното правителство на острова.

По-рано еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предупреди, че ако САЩ завземат Гренландия с военна сила, това ще е краят на НАТО.

Гренландия

