Зеленски: Гаранциите за сигурност на Украйна от САЩ ще бъдат финализирани на най-високо ниво

Президентът Володимир Зеленски разпореди документът за гаранциите за сигурност за Украйна от страна на Съединените щати да бъде финализиран и представен за разглеждане на най-високо равнище, съобщи Укринформ.

"Обсъдихме графика за следващите две седмици по отношение на срещи, подготовка на документи и възможни подписвания. Наредих да се финализира и да бъде представен на най-високо ниво документът за гаранциите за сигурност на Украйна от страна на Съединените щати. Това трябва да бъде документ с историческо значение, а текстът вече достига това ниво", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

Той обясни, че е възложил на министър-председателката Юлия Свириденко, на вицепремиера Тарас Качка и на министъра на икономиката Олексий Соболев да осигурят пълен надзор и експертен преглед на всички икономически аспекти на бъдещите споразумения между Украйна и САЩ, както и на тристранните формати Украйна-Европа-Америка, пише БТА.

Зеленски подчерта и необходимостта от яснота дали Русия е готова да прекрати войната. "Разбираме, че американската страна е в контакт с Русия относно политическата рамка за прекратяване на войната. Трябва да има ясна обратна връзка от Русия - дали е готова да прекрати войната при реални условия. Ако няма такава готовност, натискът върху агресора трябва да продължи да се увеличава", посочи той.

Украинският президент призова и за засилване на мерките срещу руския "сенчест флот" и финансовите схеми, които позволяват заобикаляне на санкциите. "Ако Русия избере войната, светът трябва да отговори, като намали в максимална степен приходите ѝ от износ", заяви Зеленски.

По-рано украинският държавният глава разкри подробности около проекта на Киев от 20 точки за прекратяване на войната, както и допълнителни документи, включително многостранна рамка за гаранции за сигурност между Украйна, САЩ и Европа, двустранен документ за американски гаранции и план за възстановяване и икономическо развитие.