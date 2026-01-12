Стеснени стълби убили 85% от жертвите в швейцарския бар (Обзор)

Собственикът на клуба намалил ширината им от 3 на 1 метър

85% от жертвите на пожара в швейцарския бар в ски курорта Кран Монтана са загинали при срутването на реновирано стълбище. Това става ясно от нови детайли от разследването.

Стълбището било основният изход от подземната част на заведението, където започнал пожарът. Пламъците тръгнали от декорирани с бенгалски огън бутилки шампанско. Преди време стълбището било реновирано от 49-годишния собственик на клуба Жак Морети, който обаче го стеснил с две трети.

“85% от загиналите са издъхнали именно заради стълбището. Тълпата се е заклещила в това тясно пространство, докато се е опитвала да избяга от пламъците. Много от жертвите са били принудени да се върнат обратно в горящото мазе, след като стълбището се разпаднало под тежестта на блокираната на него тълпа”, обясняват следователите.

Според пожарникарите стълбите са се изтръгнали от пантите, с които били застопорени за стената на сградата, и всички бягащи по тях тийнейджъри са паднали обратно в пламъците. Експерти от Франция и Италия твърдят, че модификацията им е изиграла решаваща роля за високата смъртност при трагедията, пише “Дейли мейл”.

Морети сам признава, че през 2015 г. е направил ремонт на стълбите, като ги е стеснил от 3 метра на един. Не е ясно дали му е било издадено разрешение за това.

По-рано собственикът обясни, че веднага след като е разбрал за случващото се, е пристигнал на място и се е опитал да отвори служебния изход на подземната част на бара. Вратата била заключена отвътре и се наложило със сила да я отвори. Когато успял да я открехне, видял мъртви тела и хора, умиращи от задушаване. Морети заяви, че не знае защо вторият изход е бил заключен.

Смята се, че бенгалските огньове са запалили звукоизолираща пяна на тавана в мазето на бара. Това предизвикало масивния пожар, при който освен загиналите още 116 души получиха тежки изгаряния.

Твърди се, че съпругата на Морети Джесика е избягала възможно най-бързо от бара и се е прибрала вкъщи заедно с касата с парите от вечерта. Засега собственикът остава в ареста, а жена му е освободена под гаранция, но с електронна гривна на крака.

И двамата са изправени пред много обвинения, включително убийство по непредпазливост. До този момент съпрузите отказват да признаят каквато и да е вина.

