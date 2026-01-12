Медици в Иран: Броят на жертвите от протестите е толкова голям, че слагаме телата едно върху друго (Обзор)

Техеран обяви готовност за война със САЩ

Под пълен контрол ли са масовите протести, които вече над две седмици тресат Иран и режима на аятоласите? Зависи кого питате.

В понеделник иранският външен министър Абас Арагчи заяви именно това, като бе категоричен, че протестите са станали кървави само заради президента на САЩ Доналд Тръмп, който търсил “извинение”, за да се намеси. “Ислямска република Иран не търси война, но е напълно подготвена за война”, обяви Арагчи. И допълни, че все пак Иран е готов за “честни преговори”.

Самият Тръмп от своя страна заяви: “Лидерите на Иран се обадиха - искат да преговарят”. Тръмп смята, че Техеран е “уморен да бъде побеждаван от САЩ”, а среща за преговори вече се насрочвала. Американският президент обаче уточни, че е много вероятно “да се наложи да действаме заради случващото се”.

Ако тонът на Арагчи е по-смекчен към Вашингтон, това не важи за председателя на иранския парламент Мохамад Галибаф. Преди дни той беше един от първите, който заговори за удари както по американски обекти в региона, така и за атаки по Израел, а в понеделник определи протестиращите като “терористи”. Галибаф смята, че действията на силите за сигурност, подчинени на режима на аятоласите, са оправдани. На някои от малкото кадри, които светът вижда от размириците по улиците на Техеран и още стотици други градове, служители на реда стрелят директно по демонстранти.

“Великата иранска нация никога не е позволявала на врага да постигне целите си”, каза още Галибаф, докато привърженици скандираха около него “Смърт за Америка, смърт за Израел”. Той обеща, че иранската армия ще даде на Тръмп “незабравим урок” в случай на нова атака от САЩ, като добави: “Заблуден Тръмп, не вярвай на лъжите, които ти говорят”.

Ирански медици от няколко болници в страната разкриха пред Би Би Си, че лечебните заведения са препълнени с мъртви или ранени пациенти: “Броят е толкова голям, че няма достатъчно място в моргата - поставяхме тела едно върху друго в молитвената стая”.

Според един от лекарите загиналите или ранените са предимно млади хора: “Беше ми трудно дори да гледам някои от тях, бяха на 20-25 години”. Медик от Техеран разказа, че е имало “директни изстрели в главите и сърцата на млади хора”. Ранени пък били лекувани както от огнестрелни рани от бойни боеприпаси, така и от сачми.

Според информация на “Активисти за правата на човека” (HRAI) към 11 януари потвърдените убити са 544, а освен това организацията е получила сигнали за други 579 загинали, които още разследва. Арестувани са над 10 хил. души, а протестни действия има в поне 186 града във всички 31 провинции. Според Националния съвет на съпротивата на Иран обаче смъртните случаи не са стотици, а най-малко 3000.

Вероятно високият брой убити принуди принца в изгнание и син на сваления през 1979 г. шах Реза Пахлави да смекчи малко тона си към протестиращите. Пахлави, който според някои е легитимният владетел на Иран, по-рано призова да се окупират площадите на големите градове в страната. Сега обаче синът на сваления шах заяви: “Призовавам всички да излезете по главните улици на групи, с роднини и приятели. По пътя не се отделяйте един от друг, нито от множеството и не вървете по малки улички, където животът ви може да бъде застрашен”.

