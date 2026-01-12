ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Райнметал" ще достави бойни машини „Линкс" за украинската пехота

Централата на "Райнметал" СНИМКА: "Райнметал"

Най-големият германски производител на отбранителна техника "Райнметал" (Rheinmetall), ще достави пет бойни машини на пехотата "Линкс КФ41" (Lynx KF4)1 на Украйна, съобщи компанията днес, цитирана от ДПА.

"Първите машини се очаква да бъдат доставени в началото на тази година",пише в изявление на компанията. Договорът възлиза на няколко десетки милиона евро.

Финансирането на системите ще бъде осигурено от германското правителство, като от компанията допълниха, че договорът е бил подписан миналия месец, съобщава БТА. 

Украйна оказва съпротива срещу пълномащабното нахлуване на Русия вече близо четири години и получава военна подкрепа от западните си съюзници.

 

