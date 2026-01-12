Естония наложи забрана за влизане в страната на 261 руснаци, сражавали се срещу Украйна

Естония наложи забрана за влизане в страната на 261 руски граждани, сражавали се във войната на Москва срещу Украйна, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на естонското вътрешно министерство.

"Тези лица без съмнение създават опасност за сигурността на Европа. Те притежават боен опит, преминали са през военно обучение и много от тях са с криминално минало. Още повече те са психически травмирани", заяви министърът на вътрешните работи на страната Игор Таро. Той добави, че лицата, извършили зверства в Украйна в името на руския президент Владимир Путин, нямат място в Европа, пише БТА.

"Заплахата, която те създават, не е чисто теоретична и включва възможни изпълнения на задачи по поръчка на руските специални служби и участие в организираната престъпност", каза още Таро.

По данни на естонското вътрешно министерство до 1,5 млн. руски граждани са участвали във войната в Украйна, като около 640 000 все още са разположени по фронтовите линии.