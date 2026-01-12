Българка, осъдена за източени 54 млн. от социалните служби на Острова, пак живее в Лондон на помощи (Обзор)

Цветка Тодорова и мъжът ѝ вземат по 1500 паунда месечно, според съседи се обличат скъпо

Британското министерство ще преразгледа отпускането им

Другите жени и служителите на затвора плакаха за мен, когато ме освобождаваха, разказва нашенката

Българка, осъдена за

най-голямата измама със социални помощи във Великобритания,

отново получава средства от данъкоплатците там.

Това става ясно от публикация в “Дейли Мейл”. Изданието пусна интервю с Цветка Тодорова, от което става ясно, че тя отново живее в Лондон и заедно със съпруга си получават солидни средства от британската социална система.

54-годишната Тодорова беше осъдена на 3 г. лишаване от свобода през май 2024 г. за участието си в престъпна схема, която е ощетила британските данъкоплатци с над 54 милиона паунда. Бе доказано, че тя и още четирима съучастници “системно ограбвали” социалната система на Великобритания в продължение на четири години и половина, като са подали около 6000 фалшиви заявления за социални помощи. Останалите са 38-годишната Галина Николова, 26-годишната Патриция Панев, 27-годишният Стоян Стоянов и 33-годишният Гюнеш Али (възрастта е към датата на процеса).

Бяха разкрити три “фабрики” за фалшиви документи и самоличности - групата генерирала писма от лекари, наемодатели, работодатели и училища с цел заблуда на британското Министерство на труда и пенсиите. Действали от октомври 2016 до май 2021 г., когато данъчните служби се усъмняват и проверяват дейността им. Галина Николова и Гюнеш Али СНИМКА: Кралската прокуратура

Оперирали със стотици банкови сметки, мобилни телефони и компютри,

за да могат да кандидатстват за различен тип помощи от името на много лица, тъй като процесът става изцяло онлайн. В някои случаи са го правили от името на реални хора, на които са давали част от сумата, но в други са използвали фалшиви самоличности.

Галина, Патриция и Стоян бяха осъдени да върнат едва 1 милион от откраднатите над 54 млн. Срещу Цветка и Гюнеш Али предстоят отделни конфискационни изслушвания на по-късен етап.

Всички от групата, с изключение на сочения за водач Али, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционна гаранция, докато чакат депортиране. Но процедурата може да започне едва след приключване на делата за конфискация на незаконно придобитите средства.

Цветка Тодорова обаче няма намерение да напуска Лондон. След освобождаването си тя продължава да живее в британската столица и да кандидатства за социални помощи заедно с мъжа си, който, по нейни думи, получава от държавата около 1300 паунда месечно.

Семейството е под наем в скромния южен квартал “Ерит”. Сама разказва пред “Дейли Мейл”, че от 30 декември получава по 200 паунда от данъкоплатците на Обединеното кралство. Социалното министерство заявява, че към момента “преразглежда” решението за отпускане на помощи за осъдената.

Тодорова не възнамерява да се връща в България, а напротив - заявява, че ще се бори срещу всеки опит за депортация: “Не искам да напускам Великобритания, семейството ми е тук. Обичам да живея тук - добре е и ми е помогнало”.

“Не могат да ме изгонят

Мисля, че ще остана във Великобритания”, отсичатя. Трябвало само да се явява в център в Кройдън, защото е под имиграционна гаранция.

Съседи твърдят, че на адреса на семейството често пристигат пратки, а двамата нерядко са облечени със скъпи дрехи - наблюдения, които допълнително засилват съмненията около начина им на живот.

В интервюто осъдената за рекордната измама българка споделя, че

страдала от депресия след съдебния процес

“Съпругът ми е депресиран. Аз също съм депресирана. Вдигнах високо кръвно заради делото. Мъжът ми пък има силни болки в гърба”, твърди тя. Още в разгара на скандала през 2024 г. Тодорова споделя пред БНТ: “Изпитвам вече страх от всичко. Страх да изляза на улицата, защото хората могат да решат, че имам пари”.

Българката настоява, че не е взела пари от аферата и не е изготвяла фалшиви документи. “Не съм им дала фалшив адрес, фалшив паспорт, фалшиво джипи, абсолютно нищо фалшиво. Тези 54 милиона, и то дори не са 54 - повече са, това не са взети от тези петима или още колко души, които им правят документи”, казва Цветка пред медията. В същото време обаче заедно със съучастниците си се призна за виновна пред съда.

Тодорова разказва, че съкилийнички и служители в женския затвор HMP Bronzefield плакали, когато е била освободена - било им “много мъчно” да я изпратят.

И друга участничка в престъпната група води спокоен живот

след освобождаването ѝ от затвора, пише британската преса. Съседи разказват, че са виждали 28-годишната към момента Патриция Панева да прекарва спокойно дните си в пушене и разходки. Според разследващите тя е спечелила поне 250 хил. паунда от измамата. Журналисти я посетили в дома ѝ в Източен Лондон. Въпреки късния следобед била по халат, бързо обаче им затворила вратата. “По цял ден стои пред входа и пуши. Винаги е по халат. Това прави постоянно”, обяснява съсед.

Престъпната група бе разкрита едва след като български полицай подал сигнал до британските власти за необичайна тенденция в Сливенския регион - местни криминални лица внезапно са се сдобили с големи суми в брой.

Към момента властите във Великобритания са

успели да възстановят около 1 милион паунда,

опитват да си върнат още толкова - незначителен дял от присвоените 54 млн. Прокурорът Гарет Мъндей обясни пред съда, че търсените суми са тези, които разследващите могат “реалистично да проследят”. Подсъдими признали, че са превеждали пари зад граница.