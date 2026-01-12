Нобеловата лауреатката Мачадо пред папата: Победата над злото приближава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелската опозиционна лидерка и лауреат на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо заяви, че "победата над злото се приближава" по време на аудиенция при папа Лъв XIV, когото тя помоли да се застъпи за политическите затворници след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ на 3 януари, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Днес имах благословията и честта да се срещна с Негово светейшество и да изразя благодарност за продължителната му подкрепа на събитията, които се случват в нашата страна", написа в социалните мрежи Мачадо след срещата с папата.

"С подкрепата на църквата и безпрецедентния натиск от страна на САЩ, победата над злото приближава", изтъкна венецуелската опозиционерка.

"Също така предадох на папата силата на венецуелския народ, който остава непоколебим и се моли за свободата на Венецуела и го помолих да се застъпи за всички венецуелци, които остават в затвора или са изчезнали.", допълни тя.

Мачадо се срещна също с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин, който беше папски нунций във Венецуела от 2009 до 2013 г.

Освобождаването на политическите затворници протича бавно във Венецуела, където правителството обяви днес освобождаването на още 116 затворници, но семействата губят надежда след обещанията от страна на правителството отправени миналия четвъртък.

Според оценка на АФП, направена по данни на неправителствени организации и опозицията, само около петдесет души са били освободени досега.