Европейският парламент ще гласува на второ четене промени в законодателството за правата на пътниците

Европейският парламент ще гласува следващата седмица доклад на евродепутата Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) за промени в законодателството за правата на пътниците. Това съобщи председателят на комисията по транспорта на Европейския парламент Елисавет Воземберг-Вриониди.

На днешното заседание на парламентарната комисия в Брюксел докладът на Новаков бе приет на второ четене с 36 гласа "за", без "против" и с двама въздържали се. Воземберг-Вриониди постави на гласуване и 25 предложения за изменения в документа, като отбеляза, че за последните 10 години не се е налагало транспортната комисия на ЕП да гласува текст на второ четене.

Съветът на ЕС избра разделението пред единството и за първи път в съвременната история на тази институция реши процедурата да продължи на второ четене, посочи Новаков. По неговите думи позицията на Съвета на ЕС е невиждана с това, че предлага влошаване на правата на пътниците. Оставаме с пътниците и с гражданите, каза той. Евродепутатът уточни, че следват т. нар. помирителни преговори.

В този вид преговори държавите от ЕС, Европейската комисия и евродепутатите разглеждат нови предложения за законодателни изменения, които може да бъдат приети на трето четене. В случай на успех на преговорите, измененията подлежат на приемане с абсолютно мнозинство от ЕП и с квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС.

Засега страните от ЕС предлагат обезщетенията за пътници при закъснения на полети да бъдат намалени. Според действащите правила пътниците могат да потърсят обезщетение до 600 евро за закъснение над три часа. Държавите предвиждат намаление наполовина на размера на обезщетението за полети на разстояние до 3500 километра и увеличение с един час на времето за закъснението - над четири часа. При полети на по-голямо разстояние обезщетение от 500 ще следва да се дължи за закъснения над шест часа.

В съобщение на транспортната комисия на ЕП по повод днешното гласуване се отбелязва, че евродепутатите настояват за запазване на правото на пътниците да пренасят по един ръчен багаж в кабината на самолета без допълнителни такси; да могат да избират свободно място, когато пътуват с дете до 14-годишна възраст; да се уточни списъкът на събитията, при които за закъснение или отмяна на полет авиокомпаниите не носят отговорност.