Муцунски: Разочаровани сме как България комуникира за плана за малцинствата

Министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски изрази разочарование от начина, по който България комуникира по темата за плана за действие по правата на малцинствата и общностите, който е изискване на преговорната рамка за членство на Северна Македония в ЕС, съобщават медиите в страната.

Според Муцунски част от забележките, които България е направила по документа „не са дадени добросъвестно и не са забележки, основаващи се на обективна картина с правата на малцинствата” в страната.

Той заяви, че обективно приложимите забележки на България към Плана за действие по правата на малцинствата и общностите ще бъдат приети.

„Трябва да правим разлика между това, което можем да приложим, и това, което не можем да приложим, защото представете си, че утре публикуваме документа и в него има нещо, което не можем да приложим. Същата тази България ще оспори пред Европейския съюз, че не постигаме напредък по отношение на Плана за действие за малцинствата”, цитират медиите думите на Муцунски.

Той допълни, че страната трябва задълбочено да разгледа тези въпроси, „защото подобни документи създават задължения както за държавата, така и за нейните институции”.

„Има тенденция в позицията на България и това се видя най-добре чрез изявлението на тяхното Министерство на външните работи, на което ние реагирахме подобаващо. Между другото, подходът към македонския език в рамките на това изявление също беше срамен и некоректен”, казва Муцунски.

В позицията на българското Министерство на външните работи по повод думите на премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски, че България възразява срещу Плана за действие по правата на малцинствата и общностите заради това, че е „на македонски език”, се казва, че „въпросът на какъв език следва да бъде очакваният от Северна Македония План по правата на общностите е вътрешен за съседната държава и не е тема на двустранните отношения”. От МВнР допълниха, че „Документът ще се прилага именно от нейните (на Република Северна Македония) институции спрямо собствените ѝ граждани и е логично да бъде на достъпен за тях език. Изборът на Скопие да представи проекта на този план на своите граждани на английски език е трудно обясним, особено ако се планира Планът да бъде реално прилаган. Припомняме, че Планът по правата на общностите е стъпка, предвидена да последва вписването на българите в конституцията, което все още предстои и което ще позволи на нашите съседи да отворят присъединителни преговори”.

Муцунски оцени Плана за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония като „отличен документ, за който могат да се правят обективни забележки и по който са работили местни и международни експерти, както и екип от експерти от Съвета на Европа”.

„Това не е документ за българското малцинство, това е документ, насочен към подобряване на положението с всички права на малцинствата в страната”, заяви Муцунски.