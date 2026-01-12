Над 800 жилищни сгради в Киев все още нямат отопление след руските атаки

Повече от 800 жилищни сгради са все още без отопление в Киев три дни след масираните руски атаки, които засегнаха украинската столица, съобщи кмета на града Виталий Кличко, цитиран от Франс прес.

"Близо 800 сгради в столицата все още нямат отопление, на другите места то беше възстановено", написа Кличко в "Телеграм", като уточни, че по възстановяването и ремонта на енергийните съоръжения се работи денонощно, пише БТА.

Журналист на АФП в Украйна разказа, че е видял десетки хора да се хранят в едно кафене на светлината на телефоните си или аварийните светлини след прекъсване на електричеството, докато същевременно няколко генератора са захранвали близките заведения.

Според общинските власти масираните руски бомбардировки в петък миналата седмица са довели до спиране на отоплението в близо 6000 жилищни сгради, а жителите бяха призовани да се евакуират временно от града, където температурите са между минус 7 и минус 15 градуса по Целзий.