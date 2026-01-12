Шойгу осъди "опитите на чужди сили да се намесват в иранските вътрешни работи"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу разговаря днес по телефона със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В хода на разговора Шойгу е осъдил "опитите на чуждестранни сили да се намесват в иранските вътрешни работи".

Той е изразил и "готовност за развиване на двустранното сътрудничество въз основа на подписания на 17 януари 2025 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и Ислямска република Иран", посочва ТАСС, позовавайки се на прессъобщение на Съвета за сигурност на Русия.

"Страните се споразумяха да продължат контактите и да съгласуват позициите си", пише още в текста.