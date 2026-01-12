ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шойгу осъди "опитите на чужди сили да се намесват в иранските вътрешни работи"

Сергей Шойгу СНИМКА: Екс/@nexta_tv

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу разговаря днес по телефона със секретаря на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

В хода на разговора Шойгу е осъдил "опитите на чуждестранни сили да се намесват в иранските вътрешни работи".

Той е изразил и "готовност за развиване на двустранното сътрудничество въз основа на подписания на 17 януари 2025 г. Договор за всеобхватно стратегическо партньорство между Руската федерация и Ислямска република Иран", посочва ТАСС, позовавайки се на прессъобщение на Съвета за сигурност на Русия.

"Страните се споразумяха да продължат контактите и да съгласуват позициите си", пише още в текста.

