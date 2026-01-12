ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

"Иран Хюман Райтс": Най-малко 648 са убитите от началото на протестите

Протестите в Иран СНИМКА: Ройтерс

Най-малко 648 протестиращи са убити в Иран от 28 декември, когато започна протестното движение срещу правителството, съобщи днес базираната в Норвегия неправителствена организация "Иран Хюман Райтс", цитирана от Франс прес и БТА. 

Сред загиналите има най-малко девет непълнолетни, посочва организацията, като добавя, че хиляди хора са били ранени при сблъсъците. Според нея съществуват и непотвърдени оценки за значително по-висок брой жертви, достигащ над 6000 души.

Неправителствената организация уточнява, че поради ограничения достъп до информация и репресиите от страна на властите е трудно да се установи точният мащаб на насилието срещу протестиращи.

Протестите в Иран СНИМКА: Ройтерс

