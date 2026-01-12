ООН: 2025 г. е била най-смъртоносна за цивилното население в Украйна

Миналата година беше най-смъртоносната за цивилното население в Украйна от 2022 г. насам, като причината са засилените военни действия по фронтовата линия и разширената употреба на далекобойни оръжия, съобщи Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, цитирана от Ройтерс и БТА.

Насилието, свързано с войната на Русия срещу Украйна, доведе до 2514 убити цивилни и 12 142 ранени през 2025 г., което е с 31% повече спрямо броя на жертвите през 2024 г., се казва в месечния доклад на наблюдаващия жертвите сред цивилното население към ООН.

По-голямата част от жертвите, потвърдени от мисията, са загинали на контролирана от украинското правителство територия при атаки, предприети от руските въоръжени сили, се добавя в изявлението. Украинските служители обикновено цитират данните на ООН като точни.

Усилията на руските въоръжени сили за превземане на територии през 2025 г. доведоха до убити и ранени цивилни, разрушаване на жизненоважна инфраструктура, спиране на основни услуги и нови вълни на разселване в зоните на бойни действия, съобщи наблюдателят.

Почти две трети от всички жертви миналата година са от тези зони, като възрастните хора са били особено засегнати, тъй като са останали в населените места.

Жертвите сред цивилното население, причинени от дронове с малък обсег, също са се увеличили рязко, се посочва в доклада.

„Разширеното използване на дронове с малък обсег е направило много райони близо до фронтовата линия практически необитаеми", каза Даниел Бел, ръководител на мониторинговата мисия.

„През 2025 г. много хора, преживели години на военни действия, в крайна сметка бяха принудени да напуснат домовете си", посочи той.

Смята се, че стотици хиляди войници от двете страни са били ранени или убити в най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война, въпреки че нито една от страните не публикува пълни данни.

Най-много украински цивилни са убити през 2022 г., първата година от войната, по време на дългата руска обсада на пристанището Мариупол и нападения над украински градове, когато фронтовата линия все още не бе установена.