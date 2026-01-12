Зимата удари Халкидики, глобяват по 80 евро шофьори без зимно оборудване

Всички превозни средства, движещи се по пътната мрежа на префектура Халкидики, трябва да бъдат оборудвани или със зимни гуми, или с вериги за сняг. Забраната беше въведена от гръцката полиция на 11 януари 2026 г. (неделя) и е в сила поради рязко влошените метеорологични условия в региона.

Мярката е особено строга в планинските и полупланинските райони на Халкидики, включително около Полигирос, както и по пътищата, водещи към вътрешността на полуострова. Всички превозни средства, движещи се по пътната мрежа на префектура Халкидики, трябва да бъдат оборудвани или със зимни гуми, или с вериги за сняг, поставени на задвижващите колела.

При неспазване на разпоредбата се налагат солени глоби от страна на гръцките власти. Административната глоба за липса на вериги (или зимни гуми) е 80 евро. В случай на предизвикано задръстване или инцидент поради липса на оборудване, глобата може да бъде придружена от временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и регистрационните талони.