Зимата удари Халкидики, глобяват по 80 евро шофьори без зимно оборудване

Бойка Атанасова, Атина

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

Всички превозни средства, движещи се по пътната мрежа на префектура Халкидики, трябва да бъдат оборудвани или със зимни гуми, или с вериги за сняг. Забраната беше въведена от гръцката полиция на 11 януари 2026 г. (неделя) и е в сила поради рязко влошените метеорологични условия в региона.

Мярката е особено строга в планинските и полупланинските райони на Халкидики, включително около Полигирос, както и по пътищата, водещи към вътрешността на полуострова. Всички превозни средства, движещи се по пътната мрежа на префектура Халкидики, трябва да бъдат оборудвани или със зимни гуми, или с вериги за сняг, поставени на задвижващите колела.

При неспазване на разпоредбата се налагат солени глоби от страна на гръцките власти. Административната глоба за липса на вериги (или зимни гуми) е 80 евро. В случай на предизвикано задръстване или инцидент поради липса на оборудване, глобата може да бъде придружена от временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и регистрационните талони.

Халкидики. СНИМКА: АРХИВ

