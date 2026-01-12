Марк Рюте: Русия няма да ни разубеди да помагаме на Украйна

Хърватия е силен и надежден съюзник на Украйна и Русия няма да успее да разколебае страните от НАТО да продължат подкрепата си за Киев, заяви днес в Загреб генералният секретар на НАТО Марк Рюте, цитиран от ХИНА.

На пресконференция след срещата си с хърватския премиер Андрей Пленкович в правителствената сграда в хърватската столица Рюте подчерта, че от началото на руската агресия през февруари 2022 г. Хърватия е предоставила на Украйна помощ на стойност над 300 милиона евро, информира БТА.

"Русия иска да ни разубеди да подкрепяме Украйна, но ние няма да се поддадем. С нарастващото напрежение, пред което е изправена Украйна тази студена зима, подкрепата на Хърватия и на всички съюзници от НАТО е по-важна от всякога", заяви Рюте, цитиран от хърватската агенция.

Рюте отбеляза, че от присъединяването си към НАТО през 2009 г. Хърватия е важен член на Алианса и допринася за колективната сигурност не само на Източния фланг и на Западните Балкани, но и в рамките на целия съюз. Той изрази задоволство, че от началото на годината страната е поела пълната отговорност за защитата на собственото си въздушно пространство с многоцелеви изтребители „Рафал“ (Rafale) като част от интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО.

В отговор на журналистически въпроси за сигурността на въздушното пространство на Алианса Рюте съобщи, че НАТО е започнало операция "Източен страж" за засилване на присъствието си по Източния фланг след навлизания на руски дронове в Полша и Естония миналата година.

Премиерът на Хърватия Андрей Пленкович от своя страна каза, че Съединените щати имат силно желание да създадат условия за мир, но подчерта, че и Русия, която нарече "агресор", трябва да се съгласи на мир. По думите му проблемът в момента е, че Москва настоява първо за споразумение, а едва след това за прекратяване на огъня.

„Концепцията за „Коалицията на желаещите“ и обсъжданията ни в Париж (миналата седмица) са ясни – прекратяване на огъня като първа стъпка, последвано от мирно споразумение, което (...) не трябва да изисква никога от Украйна да се откаже де юре от окупираните нейни територии", заяви Пленкович, цитиран от ХИНА.

Той отново подчерта, че изпращането на хърватски войници в Украйна "не е опция", но страната ще продължи да търси други начини за подкрепа на Киев.