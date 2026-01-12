Властите в Газа: Израелски въздушен удар уби трима палестинци

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелски въздушен удар е отнел живота днес на трима палестинци, пресекли договорената съгласно примирието линия близо до коридора Мораг в централната част на ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните здравни власти, пише БТА.

Израелската армия все още не е коментирала атаката, извършена на фона на очакваното тази седмица в Газа обявяване на състава на Съвета за мир. Планът за мир на Тръмп за ивицата Газа предвижда територията да бъде управлявана от палестинско технократско правителство – временно и аполитично – под наблюдението на Съвета.

Палестинското ислямистко движение "Хамас" заяви, че ще разпусне съществуващото правителство, след като новите власти поемат управлението на територията, както е предвидено в мирния план, договорен с посредничеството на САЩ.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщава, че повече от 440 души са били убити, откакто Израел и "Хамас" се споразумяха през октомври миналата година да прекратят двугодишната си война.

Оттогава всяка от страните обвинява другата в нарушаване на примирието, което остава в начален етап, докато продължават усилията за връщане на останките на последния израелски заложник в Газа.

Израелската армия контролира буферна зона, която обхваща повече от половината от анклава, а правителството, управлявано от "Хамас", запазва властта над останалата част.

По време на цялата война Израел подкрепяше групировки, противопоставящи се на "Хамас", включително палестинска военна групировка в южната част на Газа, която днес пое отговорност за убийството на висш полицейски служител на "Хамас" в град Хан Юнис. Махмуд ал Астал, ръководител на отдел "Криминална полиция" в града, беше застрелян в района Муази, съобщи в изявление управляваното от "Хамас" вътрешно министерство.