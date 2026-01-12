Вицепремиерът на Украйна: Русия атакува граждански кораби, плаващи под флага на Панама и Сан Марино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руските сили атакуваха граждански кораби, плаващи под флага на Панама и Сан Марино, като при ударите е бил ранен член на екипажа на единия от съдовете, заяви украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Укринформ.

Танкер под панамски флаг е чакал да влезе в пристанището, за да натовари растително масло, когато е бил ударен от руски дрон. В резултат на атаката един член на екипажа е бил ранен и в момента получава необходимата медицинска помощ. "Морските спасителни служби вече са на място и пожарът на борда се гаси", каза Кулеба, цитиран от БТА.

Атакуван бе и кораб, плаващ под флага на Сан Марино, докато напускаше пристанището, натоварен с царевица. Няма жертви и корабът продължава пътуването си, добави украинският вицепремиер.

Кулеба подчерта, че тези инциденти отново доказват, че Русия умишлено атакува граждански кораби, международната търговия и морската безопасност.

"Въпреки продължаващия терор на агресора, Украйна продължава пристанищните операции и изпълнява международните си задължения", каза още Кулеба.

На 9 януари Укринформ предаде, че руски дронове са поразили два граждански кораба близо до пристанища в района на Одеса. Един човек загина, а няколко други бяха ранени.