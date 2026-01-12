ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руска атака с дронове близо до пристанището в Черноморск, има ранен

Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

Един човек е ранен при руска атака с дронове близо до пристанището на град Черноморск в Одеска област тази вечер, съобщи в "Телеграм" управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

"Дрон е ударил кораб, плаващ под флага на Панама, който се е намирал в зоната на пристанището на град Черноморск в очакване да бъде натоварен с растително масло. Ударът е засегнал надстройката на кораба. За съжаление раненият е член на екипажа, който е в тежко състояние и е докаран от украинските военноморски сили в пристанището на Одеса, където му се оказва необходимата медицинска помощ", информира Кипер.

Вторият удар на руските сили е бил насочен срещу товарен кораб за превоз на насипни и общи товари, плаващ под флага на Сан Марино, който е излизал от зоната на пристанището, допълни областният управител. Възникналият пожар е бил локализиран, на кораба няма пострадали.

По думите на Кипер за последната седмица руските сили атакуват за втори път цивилни кораби в акваторията на Черно море.

Този път са били атакувани търговски кораби, плаващи под чужд флаг, които са се намирали в границите на морския коридор, посочи областният управител.

Атаките за пореден път потвърждават, че руските сили съзнателно нанасят удари по цивилни кораби, нарушавайки нормите на международното хуманитарно право и създавайки заплаха за глобалната продоволствена сигурност, се казва още в съобщението на Кипер.

Управителят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер СНИМКА: X/@OlegKiperODA

