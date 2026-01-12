Остава бедственото положение в 10 сръбски общини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бедственото положение в десет общини в Сърбия (Ужице, Панчево, Пожега, Любовия, Лозница, Бор, Враня, Нови Пазар, Свърлиг, Долевац) остава в сила, а властите обещават, че днес или утре електричеството, прекъснато поради лошото време, ще бъде възстановено, предава сръбската национална телевизия РТС.

Над 13 500 потребители в момента нямат непрекъснато електрозахранване, заяви министърът на икономиката Адриана Месарович пред РТС.

Някои села са без ток повече от седмица.

Освен проблеми с електричеството гражданите в части от засегнатите общини имат затруднения и с отоплението, водоснабдяването, сигнала за мобилни телефони, както и с непроходими пътища на места.

„Метеорологичните условия доведоха до падане на дървета върху разпределителната мрежа и повредиха електропроводите до такава степен, че някои от тях бяха поправени за дни при невъзможни метеорологични условия“, каза Месарович.

Тя заяви, че се очаква до края на деня (днес, 12 януари) или утре (13 януари) всички потребители да имат редовно електрозахранване.

Ситуацията в страната бавно се стабилизира, каза Лука Чаушич, началник на сектор „Извънредни ситуации“, цитиран от сръбската национална агенция ТАНЮГ.

Членове на Сектора са на място заедно с жандармерията, за да окажат помощ на гражданите, отбеляза Чаушич.

От 4 до 12 януари са извършени 102 интервенции, в които са участвали 226 членове на Сектора със 104 превозни средства, 23 помпи и три лодки.

През последните дни, когато обилен снеговалеж и леден дъжд сковаха страната, 38 души са били евакуирани в Ужице, Панчево, Пожега, Любовия, Лозница, Бор, Враня, Нови Пазар, Свърлиг, Долевац и други населени места, беше съобщено след заседанието на Републиканския щаб за извънредни ситуации, което се проведе днес под ръководството на сръбския премиер Джуро Мацут.

Премиерът на Сърбия посети част от засегнатите общини.

В град Лозница (Западна Сърбия), където няколко села са без ток от дни, ще бъде сформирана комисия, която да обиколи района и да оцени щетите, причинени от обилните снеговалежи, беше обявено на официалния уебсайт на града.

Властите отправиха призив към местните жители да съобщават за щети, а за да окаже помощ и подкрепа на уязвими граждани, град Лозница ще открие специална сметка за дарения.