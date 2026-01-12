САЩ са отменили над 100 000 визи, откакто Тръмп е президент

Държавният департамент на САЩ съобщи днес, че е отменил над 100 000 визи, откакто президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност миналата година, което според ведомството е нов рекорд, тъй като американската администрация продължава да следва твърда имиграционна политика, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мащабът на отменените визи отразява широката кампания срещу миграцията, започнала с връщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г., в рамките на която бяха депортирани безпрецедентен брой имигранти, включително някои, които са притежавали валидни американски визи.

Администрацията на Тръмп прие също така и по-строга политика при издаването на нови визи, включваща по-стриктна проверка на социалните мрежи и разширена процедура за проучване и установяване на самоличността.

"Държавният департамент вече е отменил над 100 000 визи, включително около 8000 студентски визи и 2500 специализирани визи за лица, които са имали досег с правоприлагащите органи в САЩ заради извършени престъпления. Ще продължим да депортираме тези престъпници, за да бъде Америка в безопасност", заяви ведомството в публикация в "Екс".

Четирите най-чести причини за отнемане на американските визи са - превишаване на срока на престой, шофиране в нетрезво състояние, нападение и кражба, каза говорителят на Държавния департамент Томи Пигот. Отнеманията на визи са се увеличили с около 150% спрямо 2024 г., добави той.