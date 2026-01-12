ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Анти)симпатизанти преброиха върху ръката на Радев...

Застреляха бившия мениджър на "Аячо" Алeн Орсони на погребението на майка му

9272
Бившият корсикански сепаратистки лидер и мениджър на футболния клуб "Аячо" - Алeн Орсони СНИМКА: X/@CerfiaFR

Бившият корсикански сепаратистки лидер и мениджър на футболния клуб "Аячо" - Алeн Орсони, бе застрелян на погребението на майка си в селището Веро, разположено на около 30 км източно от град Аячо, столица на средиземноморския френски остров Корсика, предаде Ройтерс, като се позова на корсиканската прокуратура. 

Орсони "бе улучен от голямо разстояние", каза пред Ройтерс прокурорът Никола Септе, цитиран от БТА. 

Корсиканската полиция потвърди смъртта на 71-годишния сепаратист, който оглавяваше така нареченото Корсиканско движение за самоопределение. Според френската полиция то е било параван за въоръженото му крило, наречено Корсикански национален освободителен фронт-Традиционно крило.

Властите свързват въоръженото крило на движението с поредица от атентати на остров Корсика през 90-те години на миналия век, за някои от които групировката официално пое отговорност. Орсони бе осъден и по-късно помилван във връзка с атентат с картечница срещу иранското посолство в Париж през 1980 г.

Орсони бе също така и мениджър на корсиканския футболен клуб "Аячо" в годините преди и след 2010 г.

