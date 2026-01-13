Напрежението в Гърция достигна пик: Очаква се полицейска намеса по границите и магистралите

Ситуацията с фермерските протести в Гърция прерасна в открита политическа конфронтация. Планираният диалог е на ръба на пълния провал, а тонът между страните се втвърди значително.

Само 24 часа преди очакваната среща, фермерските комитети промениха позицията си и поставиха нови условия за състава на делегацията, което на практика блокира възможността за диалог в двореца „Максимос".

Правителството обвини протестиращите в саботаж на диалога. Официалните говорители нарекоха организаторите „малко малцинство", което се занимава с „извънинституционални дейности", вредящи на самия селскостопански сектор и на обществото като цяло.

Фермерите отговориха със закана за „тотална блокада" на страната. Вече се съобщава за подготовка на нови барикади по магистралата Атина – Солун и на граничните пунктове.

Правителствени служители заявиха, че времето за преговори е изтекло и тракторите трябва незабавно да бъдат премахнати от пътищата, за да се възстанови нормалното функциониране на транспорта и икономиката.

Влиза в действие план за налагане на тежки санкции на всички, които възпрепятстват свободното движение. Високи парични глоби за блокиране на национални пътища. Административни наказания за собствениците на земеделска техника, използвана за блокади. Възможно отнемане на регистрационни табели и свидетелства за управление.

Очаква намеса на полицията, за да изтлака протестиращите от ключовите пътни възли (като Темпи и Малгара) и граничните пунктове. Конфликтът навлиза в критична фаза. Властите предупреждават, че отговорността за евентуални сблъсъци пада изцяло върху организаторите на блокадите.

Какво означава това за пътуващите днес?

Избягвайте пътуване през ГКПП „Кулата – Промахон" и основната магистрала Атина – Солун в следващите часове, тъй като там напрежението е най-голямо. Ако е изключително наложително имайте в предвид, че има изключително висок риск от внезапно затваряне на границата за камиони и леки автомобили още в ранните часове. Очаква се втвърдяване на позицията на полицията, която може да започне да отстранява трактори от платното, което би довело до сериозни сблъсъци. Пътуването през Маказа или Златоград остава по-сигурната опция за влизане в Гърция през днешния ден.

Припомняме, че днес Атина трябваше да бъде домакин на решаващи преговори, но спорът за състава на фермерските делегации (20+20 срещу 25+10 души) доведе до срив в комуникацията. Поради заплахите от ескалация на протестите, районът около двореца „Максимос" и парламент на площад „Синтагма" е под засилена полицейска охрана. Ако се намирате в центъра на Атина, днес избягвайте тези райони, тъй като са възможни протестни шествия и полицейски заграждения, които блокират пешеходния и автомобилния трафик.

Въпреки по-ранните съобщения за провал на диалога, правителството обяви, че срещата в двореца „Максимос" ще се състои само с представители на онези фермерски блокове, които са приели правителствения формат и са изразили желание за конструктивен диалог.

Голяма част от фермерите, които поддържат основните блокади по магистралите и границите (включително „Темпи" и „Промахон"), остават извън преговорния процес. Те определят срещата в 15:00 часа като опит за „подмяна на легитимните искания". Ако срещата завърши с успех за правителството, радикално настроените фермери вероятно ще отговорят с незабавна ескалация и затваряне на ГКПП „Кулата – Промахон" още в късния следобед.