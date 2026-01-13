ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майкъл Карик ще води "Манчестър Юнайтед" до края н...

Петима души бяха ранени при нощна руска атака с дронове срещу Одеса

2292
Атака с дронове над Одеса

Петима души бяха ранени при руска атака с дронове срещу украинския град Одеса тази нощ, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак в канала си в приложението "Телеграм". На пострадалите се оказва медицинска помощ, уточни Лисак.

Щети са нанесени на жилищни сгради в централната част на града, както и на обекти от социалната сфера (болница, училище и детска градина), се допълва в неговата информация, пише БТА.

Разгърнат е оперативен щаб на място. Спасителните служби ликвидират последиците от атаката.

Снощи един човек беше ранен от руски дрон близо до пристанището на град Черноморск в Одеска област, съобщи в приложението "Телеграм" началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50-60 хиляди българи.

Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

