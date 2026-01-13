Приятелят на Доналд Тръмп и наследник на империята "Лаудер" Роналд Лаудер ще добива литий в Украйна

Украйна е избрала победител в конкурса за разработване на литиево находище в рамките на споразумението със САЩ за споделяне на производството, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Юлия Свириденко, съобщава агенция УНИАН..

Пилотният проект предвижда добив на минерали от литиевото находище „Добра площадка", разположено в Кировоградска област.

„Победител в конкурса е Dobra Lithium Holdings JV, LLC, сред чиито акционери са международно утвърдените компании TechMet и The Rock Holdings, притежаващи значителен опит в добива на стратегически важни минерали", заяви Свириденко. По думите ѝ TechMet има контролни или мажоритарни миноритарни дялове в 10 актива на четири континента и доказан опит в реализирането на сложни проекти по проучване, добив и преработка на критични суровини.

Печелившият консорциум поддържа близки връзки с администрацията на Доналд Тръмп и включва Роналд С. Лаудер – наследник на козметичната империя Estée Lauder и дългогодишен спонсор на Републиканската партия в САЩ. Лаудер участва в проекта чрез компанията The Rock Holdings, партньор в съвместното дружество.

Друга ключова фигура е Брайън Менел – основател, председател и главен изпълнителен директор на TechMet Ltd., водещата компания в консорциума. Менел е южноафрикански предприемач с над 25 години опит в минната индустрия, включително в De Beers, и е смятан за архитект на западната стратегия за осигуряване на „критични минерали" с цел намаляване на зависимостта от Китай.

Сред основните акционери в TechMet е и правителството на САЩ чрез държавната U.S. International Development Finance Corporation (DFC), реформирана по време на първия мандат на Тръмп. Значителен дял в компанията притежава и Катарският държавен инвестиционен фонд – Qatar Investment Authority.

Консорциумът се е ангажирал да осигури минимална капиталова инвестиция в размер на 179 млн. долара. От тях 12 млн. долара ще бъдат насочени към ново геоложко проучване и международен одит на запасите, а останалите 167 млн. долара – към организиране на добива и обогатяването на литий, при условие че търговските резерви на находището бъдат потвърдени.