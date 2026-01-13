Българката, замесена в най-голямата социална измама на Острова, ще връща помощи заради имот в България

В България притежава къща с две спални, оценена от обвинението на 90 000 паунда

Българката, участвала в най-голямата социална измама в историята на Великобритания, е била задължена да върне всички неправомерно придобити средства, след като вестник Daily Mail разкри, че след освобождаването си от затвора отново е започнала да получава социални помощи.

Цветка Тодорова беше осъдена на три години затвор през май 2024 г. за участието си в престъпна схема, чрез която са били източени над 54 милиона паунда от британската социална система.

54-годишната жена вече се е завърнала в дома си в Лондон и е подала заявление за получаване на социални помощи заедно със съпруга си. По нейни думи той получава социални плащания в размер на 1 300 паунда месечно.

След публикацията на изданието Министерството на труда и пенсиите на Обединеното кралство е започнало проверка на подадените от Тодорова заявления за социални помощи. Впоследствие институцията е потвърдила, че тя ще бъде задължена да възстанови в пълен размер всички неправомерно получени средства.

Въпреки това, в изявление от дома си в Ерит, Югоизточен Лондон, Тодорова е заявила, че няма намерение да връща получените суми.

Тя е посочила, че жилището, в което живее в Лондон, е под наем, а в България притежава къща с две спални, оценена от обвинението на 90 000 паунда, върху която, по думите ѝ, британските власти не могат да наложат претенции.

Тодорова е допълнила, че имотът е собственост на двамата съпрузи и че съпругът ѝ няма отношение към воденото срещу нея дело.

На въпрос за какво използва къщата в България, Тодорова е отговорила, че я посещават „за почивка".

Тя е потвърдила, че е била уведомена от Министерството на труда и пенсиите на Великобритания (Department for Work and Pensions), че правото ѝ на социални помощи подлежи на преразглеждане, преди да бъде взето решение тя да възстанови получените средства.

Тодорова е заявила, че се чувства „под силен стрес" и че се нуждае от средства за лечение на „увредените" си зъби, които ѝ причиняват болка.

В по-ранно интервю тя е посочила, че се чувства добре във Великобритания, като е допълнила: „От 30 декември отново получавам социални помощи. Сумата е около 200 паунда месечно.

„Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1 000 паунда по линия на Universal Credit – мисля, че около 1 300 паунда – както и допълнителни плащания."

По данни на изданието, друг член на престъпната група също води спокоен начин на живот след освобождаването си от затвора, като съседи разказват, че прекарва времето си в тютюнопушене и разходки, облечена с домашен халат.

В същото време Тодорова, която е описала престоя си в затвора като „почти като ваканция" и се е хвалила, че е разполагала с фризьорски и маникюрни услуги, сега твърди, че страда от депресия и здравословни проблеми.

„Съпругът ми е в депресия. Аз също съм в депресия. Получих високо кръвно налягане заради делото. Съпругът ми има и сериозни болки в гърба", е заявила тя.

В продължение на около четири години и половина Тодорова и още четирима съучастници „систематично са източвали" британската социална система, като са подали хиляди фалшиви заявления за получаване на Universal Credit.

Всички членове на групата, с изключение на Али, вече са освободени от затвора и се намират под имиграционна гаранция в очакване на депортиране.

Депортацията обаче може да бъде осъществена едва след приключване на процедурите по конфискация на имущество срещу групата. Трима от участниците — 40-годишната Галина Николова, 28-годишната Патриция Панев и 29-годишният Стоян Стоянов — са получили разпореждане да възстановят общо едва 1 милион паунда.

Тодорова е отказала възможността да поднесе извинение за извършените престъпления и вместо това е настояла, че е невинна, въпреки че се е признала за виновна по обвиненията.