Министърката на правосъдието на САЩ заклейми палежа на синагога в щата Мисисипи

Министърката на правосъдието и главен прокурор на САЩ Пам Бонди заклейми подпалването на синагога в американския щат Мисисипи като "възмутително антисемитско деяние", предаде Франс прес.

Огънят унищожи голяма част от храма, който преди близо 60 години става обект на бомбен атентат от страна на расистката организация "Ку клукс клан", посочва агенцията.

"Това възмутително антисемитско деяние няма никакво място в нашата страна и за разлика от предната президентска администрация това Министерство на правосъдието няма да остави антисемитизма да се разпространява", каза Бонди, цитирана от БТА.

Синагогата на конгрегацията "Бет Израел" в Джаксън, столицата на южния американски щат Мисисипи, беше подпалена през нощта на петък срещу събота миналата седмица, като пожарът е превърнал вътрешната част на храма в "неизползваем за неопределено време", уточнява Министерството на правосъдието на САЩ.

Следователите обвиняват 19-годишен мъж в палеж с бензин. Подпалвачът сега е в болница с частични изгаряния. Той може да получи присъда до 20 години лишаване от свобода.

В интернет страницата на синагогата е описано как тя става обект на бомбена атака от страна на "Ку Клукс Клан" през 1967 г. Равинът на храма заклеймява публично расизма и сегрегацията в южния щат, където в онези години бушува борбата за граждански права.