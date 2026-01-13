Японската премиерка каза на южнокорейския президент, че двете страни трябва да работят заедно за стабилността в региона

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи каза днес на южнокорейския президент И Дже-Мьон, че двете страни трябва да работят заедно за стабилността в региона, предаде японската новинарска агенция Киодо. Срещата на високо равнище е в японския град Нара.

Според И Дже-мьон двустранното сътрудничество е станало "по-важно от всякога", допълва Киодо. "В настоящия сложен и шеметен международен ред сътрудничеството между Южна Корея и Япония е по-важно от всякога“, обяви южнокорейският президент пред Такаичи.

"Бихме искали 2026-а да стане годината, в която взаимоотношенията между Япония и Южна Корея ще достигнат още по-големи висоти", каза на свой ред в началото на срещата Такаичи, цитирана от Ройтерс. Японската министър-председателка е родом от префектура Нара, посочва световната агенция.

И Дже-мьон, който ще остане два дни в Япония, заяви преди отлитането си, че напрежението между Япония и Китай не е желателно по отношение на регионалния мир.

Двамата лидери ще излязат с обща декларация след срещата си днес, обръща внимания Ройтерс.